«Sopranos»-Schauspieler Tony Sirico mit 79 Jahren gestorben

Der Italo-Amerikaner und Schauspieler Tony Sirico wurde vor allem durch seine Rolle als Mafioso in der Erfolgsserie «Die Sopranos» berühmt. Aber auch Woody in Allen-Filmen tauchte er häufig auf.

Der US-Schauspieler Tony Sirico, vor allem durch die Mafiaserie «Die Sopranos» bekannt, ist tot. Er sei in einem Pflegeheim im US-Staat Florida gestorben, teilte sein langjähriger Manager Bob McGowan der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Todesursache sei noch nicht bekannt. Sirico habe aber seit mehreren Jahren an Demenz gelitten, sagte McGowan. Der Schauspieler wurde 79 Jahre alt.

In der Hit-Serie «Die Sopranos» (1999 bis 2007), über die Machenschaften einer Mafia-Familie in New Jersey, spielte Sirico den Mafioso Paulie «Walnuts» Gualtieri. In seiner Rolle war er als brutaler Verbrecher aber auch für seine große Loyalität gegenüber Mafiaboss Tony Soprano (James Gandolfini) bekannt.

Der in New York geborene Italo-Amerikaner spielte in Dutzenden Film- und Fernsehproduktionen mit. Martin Scorsese holte ihn 1990 für das Mafia-Drama «GoodFellas» vor die Kamera. Regisseur Woody Allen gab Sirico häufig Nebenrollen, darunter in Filmen wie «Bullets Over Broadway», «Geliebte Aphrodite», «Café Society» und «Wonder Wheel».