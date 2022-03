Sylvie Meis: Lieber «The Witcher» als «Gossip Girl»

Was schaut Moderatorin und Model Sylvie Meis eigentlich gern im Fernsehen? Am liebsten «Shopping Queen» und «Gossip Girl»? Nicht unbedingt. Die Wahl-Hamburgerin hat durchaus auch düstere Vorlieben.

Cowboys und Monster statt Mode und Glamour: TV-Moderatorin Sylvie Meis (43) ist nach eigenen Angaben großer Fan brutaler und blutiger Fernsehserien.

«Viele würden aufgrund meines Berufs vielleicht denken, dass ich privat nur «Sex and the City» oder «Gossip Girl» gucke», erzählt das Model im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Tatsächlich könne sich die 43-Jährige jedoch für deutlich düsterere Serien mindestens genauso sehr begeistern. «Meine absolute Lieblingsserie der letzten eineinhalb Jahre ist «Yellowstone». Das ist eine ziemlich heftige, männliche und brutale Serie, in der Kevin Costner einen Cowboy spielt - aber ich bin sowas von süchtig.»

Auch die polnisch-amerikanische Fantasyserie «The Witcher», in welcher der mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) grässlichen Monstern den Garaus macht, hat es der Moderatorin angetan. «Ich liebe «The Witcher» - und das nicht nur, weil der Hauptdarsteller so gut aussieht, sondern vor allem wegen der starken Frauen, die mitspielen», so die 43-Jährige. Seit dem 21. März steht Sylvie Meis selbst jedoch erstmal wieder vor der Kamera: als Moderatorin der siebten Staffel von «Love Island».