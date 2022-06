Tim Raue erinnert an seinen Großvater

Tim Raue (48) hat mit persönlichen Worten an seinen gestorbenen Großvater erinnert. In einer Gedenkanzeige in der «Berliner Morgenpost» hieß es: «Er war ein fürsorglicher Ehemann, Vater und für mich als Großvater der preußische Fels in der Brandung meines Lebens.»

Ähnlich hatte sich Raue - einer der bekanntesten Köche Deutschlands - bei Instagram geäußert. Sein Großvater starb demnach im Alter von 99 Jahren. Seinem Sohn und seinem Enkelsohn habe er die unerschütterlichen Werte vermittelt, jeden Menschen wertzuschätzen und ihm ohne Vorurteile und mit Respekt zu begegnen, diszipliniert zu arbeiten und das Gemeinsame vor das Ego zustellen. «Ich werde dich vermissen Opa».