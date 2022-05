Ulrich Matthes mit Verdienstkreuz geehrt

Merkel und Matthes verbindet eine längere Bekanntschaft. Sie haben etwa öfter über Theaterinszenierungen gesprochen, wie Matthes im Sammelband «Die hohe Kunst der Politik. Die Ära Angela Merkel» beschrieben hat. Die CDU-Politikerin ist zuletzt selten öffentlich aufgetreten.

Matthes gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin, steht aber auch immer wieder vor der Kamera. Zuletzt war er etwa im Historienthriller «München - Im Angesicht des Krieges» beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Er leitete auch drei Jahre die Deutsche Filmakademie. Matthes bedankte sich für die Ehrung und erinnerte in seiner Rede auch an den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.