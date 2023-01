Wolke Hegenbarth puzzelt gern mit Sohn Avi

Schauspielerin Wolke Hegenbarth (42) hat das Puzzeln für sich entdeckt, gemeinsam mit Sohn Avi. «Mich haben Puzzles nie interessiert und tatsächlich finde ich es ziemlich entspannend, mit ihm zu puzzeln», sagte Hegenbarth der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Da kann ich total meditativ abschalten. Ich sitze jetzt immer über dem gleichen Flughafenpuzzle, aber es stört mich überhaupt nicht.» Nachdem das erste Jahr nach der Geburt sehr schwierig für sie gewesen sei, gehe es ihr jetzt gut. «Jetzt ist es super, er ist jetzt drei. Das ist jetzt was ganz anderes», sagte Hegenbarth.

Jetzt könne sie die Zeit «total genießen». «Ich schlafe, Punkt eins, und mein Kind spricht, kann sagen, was es braucht ... Also, es ist natürlich um Längen einfacher geworden», sagte die in Berlin lebende Schauspielerin. Sie hatte vor einigen Monaten dem «Spiegel» davon berichtet, wie sehr sie unter dem Schlafmangel im ersten Jahr nach der Geburt ihres Sohnes gelitten hatte.