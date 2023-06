Axel Fischer kommt direkt vom Ballermann nach Hiltrup

Die Hiltruper Bürgerschützen feiern am Wochenende Schützenfest. Zum Auftakt gibt es eine „Megaparty“ mit Stargarst Axel Fischer („Traum von Amsterdam“). Der neue Vorsitzende Kai Kauling erzählt, was er sich davon verspricht.

Axel Fischer wird am Freitag alles geben. Um 17 Uhr absolviert er einen Auftritt auf Mallorca. Er springt anschließend flott in den Flieger und wird noch am Abend in Hiltrup bei den Bürgerschützen erwartet. „Hiltruper Megaparty“ mit Stargarst Axel Fischer („Traum von Amsterdam“). Damit läuten die Bürgerschützen ihr Festwochenende ein. Das ist eine Premiere.