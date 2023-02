Nepomuk-Skulptur von Brücke gestürzt: Details zu den Schäden

Vandalen haben am Wochenende die Nepomuk-Skulptur von der Aa-Brücke am Bispinghof gestürzt. Jetzt hat die Stadt Details zu den Schäden bekannt gegeben – und ein Datum genannt, wann die Skulptur an ihren Platz zurückkehren wird.

Die Skulptur des Heiligen Nepomuk, die am Wochenende von unbekannten Tätern von der Aa-Brücke am Bispinghof in die Tiefe gestoßen worden war, befindet sich aktuell auf dem Gelände des Coerder Bauhofes. Untersuchungen haben laut Stadt ergeben, dass an der Bronzeskulptur keine gravierenden Schäden entstanden seien.

Von der Sockelplatte seien Teile abgeplatzt. Damit werde das Kunstwerk um eine aufwendige Sanierung herumkommen. In den Tagen nach Ostern soll der Heilige Nepomuk wieder an seinen angestammten Ort zurückkehren. Die Polizei hatte nach dem Vorfall Anzeige erstattet.

Schadenshöhe im vierstelligen Bereich

Die Schadenshöhe beziffert die Stadtverwaltung auf einen Betrag im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Der 2018 verstorbene Künstler Rudolf Breilmann hatte die Skulptur 1993 geschaffen. Sie prägt das Erscheinungsbild der Aa-Brücke am Bispinghof seit vielen Jahren.