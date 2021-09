23-jährige Frau bei Unfall auf der Autobahn 43 schwer verletzt - 20.000 Euro Sachschaden

Münster/Nottuln (ots) - Eine 23-jährige Autofahrerin aus Münster wurde am Montagnachmittag (16.11., 15:50 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 43 bei Nottuln in Richtung Münster schwer verletzt. Die junge Frau fuhr an der Anschlussstelle Nottuln auf die Bahn und wollte mit ihrem VW Up anschließend auf den linken der beiden Fahrstreifen wechseln. Dabei sah sie den von hinten kommenden Mercedes eines 41-jährigen Greveners zu spät. Der 41-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des VW Up. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW über die Fahrbahn und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw aus Warendorf. Rettungskräfte brachten die 23-Jährige in ein Krankenhaus. Der Mercedes und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 20.000 Euro.

