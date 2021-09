Aufmerksamer Zeuge ruft Polizei - LKW-Fahrer mit über 2 Promille auf der A2 unterwegs

Münster/Bottrop (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwoch (18.11., 8.35 Uhr) auf der Autobahn 2 einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug und rief die Polizei. Der Zeuge fuhr bis zum Eintreffen der Beamten hinter dem Lkw in Richtung Oberhausen her. Am Rastplatz "Schwarze Heide" kontrollierten die Polizisten das Gespann und rochen Alkohol in der Atemluft des 43-jährigen Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielten die Polizisten sofort ein. Den 43-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Anonymous User