Einbruch mitten am Tag - Diebe stehlen Laptop im Geistviertel

Münster (ots) - Innerhalb von knapp vier Stunden brachen Unbekannte am Dienstag (17.11., 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr) in einen Keller an der Saarbrücker Straße ein. Zunächst versuchten die Diebe gewaltsam die Haustür der Erdgeschosswohnung zu öffnen, scheiterten jedoch. Danach gingen sie ins Untergeschoss des Hauses und durchwühlten Räume und Schränke. Aus einem im Keller befindlichen Arbeitszimmer nahmen die Unbekannten einen Laptop mit. Durch eine Kellertür, die zum Garten führt, flüchten die Einbrecher dann in unbekannte Richtung.

