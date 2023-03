Zwei Verletzte bei Unfall auf der A1

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der A1 sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Aufgrund einer mehrstündigen Vollsperrung kam es zu langen Staus.

Ein Kleintransporter aus Bochum war zunächst in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache prallte das Fahrzeug nach Polizeiangaben gegen 20.40 Uhr zwischen dem Rastplatz Münsterland-West und dem Autobahnkreuz Münster-Süd in einen vorausfahrenden Lastwagen, in dem ein norwegisches Ehepaar saß. Der Kleintransporter kam ins Schleudern und krachte gegen eine Leitplanke.

Der Beifahrer wurde im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn später. Der Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus. „Lebensgefahr besteht aber nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Zudem erlitt die norwegische Fahrerin des Lastwagens nach Polizeiangaben einen leichten Schock. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Die Vollsperrung der A1 zwischen Münster-Nord und Münster-Süd dauerte noch bis 23 Uhr, auch weil nach dem Unfall Glassplitter über eine Länge von 500 Metern auf der A1 verstreut waren. Ein Kehrwagen reinigte schließlich die Straße. Es kam zu Staus mit einer Länge von mindestens acht Kilometern.