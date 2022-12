Zusammenstoß nach Wendemanöver

Bei einem schweren Unfall sind am Donnerstagabend vier Menschen verletzt worden - einer davon schwer.

Schwerer Unfall in Greven mit vier Verletzten.

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Donnerstagabend (29.12.) nach Greven gerufen. Der Polizei zufolge fuhr ein 61-jähriger Mann aus Münster mit seinem VW Touran gegen 18:05 Uhr auf dem Schifffahrter Damm in Richtung Münster. Zur selben Zeit fuhr eine 69-jährige Grevenerin mit einem Nissan Qashqai auf dem Schifffahrter Damm ebenfalls Richtung Münster. Im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder (Jahrgang 2008 und 2012).

Sperrung nach Unfall

Im Bereich der Gaststätte Wauligmann wollte der Münsteraner mit seinem Fahrzeug wenden - ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Aufgrund dieses Wendemanövers kam es dann laut Polizei zum Zusammenstoß beider Autos. Der Münsteraner wurde in seinem Wagen eingeklemmt und wurde nach Bergung durch die Feuerwehr mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Münster geflogen. Die Autofahrerin aus Greven und die beiden Kinder wurden vorsorglich ebenfalls mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich des Schifffahrter Damm komplett gesperrt.