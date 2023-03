Der Bahnverkehr boomt – „S-Bahn Münsterland" soll Bedarf decken

So manche Bahnstrecke im Münsterland ist noch nicht elektrifiziert Das soll sich ändern, wenn die "S-Bahn Münsterland" kommt.

Der Verband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) geht davon aus, dass sich die Zahl der Reisenden in den Zügen des Münsterlandes innerhalb der kommenden 17 Jahre verdoppelt. Nach einer Prognose, die der NWL am Dienstagnachmittag vorstellte, steigen im Jahr 2040 jeden Tag rund 170.000 Menschen ein – derzeit sind es 85.000. Anlass für die ­Berechnungen sind die Pläne für die „S-Bahn Münsterland“, die den Schienen­personennahverkehr in der Region bis 2040 signifikant verbessern soll.