Ehepaar tot in Wohnung aufgefunden – Umstände unklar

Zwei Personen wurden von Polizeibeamten in Stadtlohn tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

Tot aufgefunden wurde am Dienstag (31. Mai) ein älteres Ehepaar in seiner Wohnung an der Klosterstraße in Stadtlohn. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf einen Suizid. Jetzt soll eine Obduktion die näheren Umstände des Todes der beiden Senioren klären.