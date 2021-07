Diebe klauten 1,5 Tonnen schweren Mühlstein 

Nach einem ungewöhnlichen Diebstahl in Stadtlohn sucht die Polizei nun Zeugen: Entwendet wurde ein Mühlstein, der ein beachtliches Gewicht hat.

"Schwerer Diebstahl" in Stadtlohn: Zwischen Donnerstag (8. Juli - 13 Uhr) und Freitag (9. Juli - 11 Uhr) wurde an der Eschstraße ein 1,5 Tonnen schwerer Mühlstein entwendet. Dort lehnte das Granitobjekt mit einem Durchmesser von rund 1,40 Metern und einer Dicke von circa 30 Zentimetern an einer Scheunenwand.

Die Polizei sucht nun Zeugen - telefonische Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahaus unter der Rufnummer (02561) 9260 entgegen.