Neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz: die feuerroten Tausendsassa

Wieviel PS? Bei solch profanen Feuerwehr-Quartett-Fragen muss Matthias Kalthöner erstmal passen. PS? Ausreichend. Für den Abteilungsleiter Kata­stro­phen­schutz und Technologie am Institut der Feuerwehr NRW liegen die wahren Stärken der neuen Löschgruppenfahrzeuge in der speziellen Ausstattung, die auf Unwetter-Einsätze ausgerichtet ist. Am Donnerstag übergab NRW-Innenminister Herbert Reul die letzten der 109 roten Wagen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper