Hilfe für zwei zerstörte Kindertagesstätten

Münster

Das Hochwasser hat im Landkreis Ahrweiler eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Auch in den Kindertagesstätten St. Pius in Bad Neuenahr-Ahrweiler und St. Johannes in Dernau sind die Zerstörungen so groß, dass sie schließen mussten. Die Zeitungsgruppe Münsterland/Westfälische Nachrichten & Partner (ZGM) startet jetzt eine Spendenaktion, um den Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung des Lehrmaterials zu unterstützen.