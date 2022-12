Lehrermangel im Münsterland: „Es brennt an den Schulen“

Mit einem Bündel an Änderungen will NRW-Schulministerin Dorothee Feller den Lehrermangel an Schulen im Land lindern. Wie sieht die Situation im Münsterland aus?

Eigentlich, sagt Schulleiter Johannes Neumayer, könne er gar nicht klagen. Die 23 Lehrerstellen an seiner Wichern­grund­schu­le in Nordwalde sind besetzt. Aber wenn, wir zu Wochenbeginn, zeitgleich acht Kollegen krank sind, ist an geordneten Betrieb nicht mehr zu denken. Ja: Der Lehrermangel ist auch im Münsterland ein drängendes Problem. Im Kreis Coesfeld mussten zuletzt gar zwei Schulen in den Distanzunterricht wechseln. Dass NRW-Schulministerin Dorothee Feller das Problem nun angeht, wird deshalb allenthalben begrüßt.