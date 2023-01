Tödliche Messerattacke am Bahnhof in Lienen – Mann wird Mord vorgeworfen

Nach der tödlichen Messerattacke am Bahnhof in Lienen-Kattenvenne im Mai 2022 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen.

Es sind schwere Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft Münster gegen den am 16. Juni 2022 in den Niederlanden festgenommenen Tatverdächtigen erhebt. Der 45-Jährige soll am 25. Mai einem 55 Jahre alten Bekannten im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof in Lienen-Kattenvenne aufgelauert und nach einem heftigen Streit mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Nach der Bluttat sei der Mann in die Niederlande geflohen, wo er schließlich schlafend in einem Park in Den Haag von der niederländischen Polizei vorgefunden und verhaftet wurde. Der Beschuldigte wurde nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich seit dem 29. September in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwochmorgen (25. Januar) in einer Pressemitteilung erklärte, werde nun Anklage wegen Mordes gegen den Tatverdächtigen erhoben.

Tötung in Lienen: neue Details zu Tathintergründen

Nach den durchgeführten Untersuchungen gehen die Ermittler davon aus, dass Opfer und Täter sich kannten und schon seit längerem Streit miteinander hatten. „Die Familien des Angeschuldigten und des 55-Jährigen lebten seit ca. vier bis fünf Jahren jeweils in demselben Mehrfamilienhaus in Lienen-Kattenvenne. Der Angeschuldigte soll im Verlauf des Jahres 2022 vermutet haben, dass seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und der 55-Jährige eine Beziehung gehabt haben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aufgrund dieses Verdachts sei es immer wieder zu Spannungen und Auseinandersetzungen, insbesondere innerhalb der Familie des Angeschuldigten gekommen. Vermehrt soll es auch zu Polizeieinsätzen an der Wohnanschrift des Angeklagten gekommen sein, so die Staatsanwaltschaft weiter. Gegen den 45-Jährigen, der aus der Wohnung ausgezogen war, wurde schließlich ein gerichtliches Annäherungsverbot zu der Wohnung der eigenen Familie verhängt.

"Bereits im Rahmen der Polizeieinsätze und in polizeilichen Vernehmungen soll der Angeschuldigte sich abwertend über den Getöteten geäußert, diesem die Schuld für die innerfamiliären Schwierigkeiten gegeben und auch von der Polizei verlangt haben, Sorge dafür zu tragen, dass der 55-jährige keinen Kontakt zu der Frau des Angeschuldigten suche, erklären die Ermittler.

Tötete der Mann aus Rache?

Nach Bewertung der Staatsanwaltschaft soll der Angeschuldigte die Tat aus Rache für das von ihm vermutete Verhältnis begangen und den Getöteten - in der konkreten Situation überraschend – mit dem Messer angegriffen haben. Darüber hinaus wird dem Beschuldigten Selbstjustiz vorgeworfen. Der 45-Jährige sei der Auffassung gewesen, dass es sich bei dem Getöteten um einen – so seine Bezeichnung – „schlechten Menschen“ gehandelt habe, gegen den die Polizei hätte vorgehen müssen.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte nach seiner Festnahme im Rahmen der Vorführung bei dem zuständigen Gericht in Amsterdam eingeräumt, das Opfer bei der Auseinandersetzung am Bahnhof niedergestochen zu haben, um sich dafür zu rächen, dass die Polizei nicht gegen den Getöteten vorgegangen sei. In einer späteren Vernehmung soll er gesagt haben, dass er den 55-Jährigen nicht habe töten wollen. Er habe sich aber wegen des Annäherungsverbots zu Unrecht bestraft gefühlt.

Staatsanwaltschaft gibt Gutachten in Auftrag

Die Staatsanwaltschaft hat eine sachverständige Begutachtung des 45-jährigen Beschuldigten in Auftrag gegeben. Laut den Ermittlern würden Anhaltspunkte vorliegen, dass der Mann zu Beginn des Jahres 2022 psychisch erkrankt sei. Jedoch kommt der Sachverständige in einer ersten vorläufigen Bewertung zu dem Ergebnis, dass der Beschuldigte zu dem angeklagten Tatzeitpunkt uneingeschränkt schuldfähig gewesen ist.

Der 45-Jährige, für den bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt, befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Über die Zulassung der Anklageschrift entscheidet das Landgericht Münster. Das Tötungsdelikt in Kattenvenne hatte innerhalb der Bevölkerung für großes Entsetzen gesorgt.