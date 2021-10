Nach Schlägerei: Diensthund und Polizist verletzt

Gleich zwei Mal musste am frühen Sonntagmorgen in Münster ein Diensthund der Polizei eingesetzt worden. Bei dem zweiten Einsatz wurden der Hund sowie ein Beamter verletzt.

Einsätze am frühen Sonntagmorgen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr und 4.05 Uhr ist es in Münster gleich zwei Mal zum Einsatz eines Diensthundes gekommen, wie die Polizei Münster mitteilt.

Beim ersten Einsatz rief der Besitzer einer Gaststätte an der Scharnhorststraße die Polizei wegen eines Einbruchs. Über eine im Lokal montierte Videokamera, sah der Wirt einen 34-Jährigen im Gastraum, wie er Taschen durchwühlte und unter anderem ein iPad entwendete. Der hinzugerufene Diensthundeführer entdeckte den Flüchtigen kurze Zeit später auf einem Fahrrad, stoppte ihn nach Polizeiangaben mit Hilfe seines Hundes und nahm den 34-jährigen Mann fest. Noch am Sonntag (10. Oktober) erließ ein Richter Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft für den Einbrecher an.

Auf Hund eingetreten

Gegen 4.05 Uhr wurde derselbe Polizist dann zu einer Schlägerei im Bahnhofsumfeld gerufen. Ein 23-Jähriger war flüchtig, als der Hundeführer ihn an der Achtermannstraße stoppte. Der stark alkoholisierte Mann war nach Polizeiangbaen sehr aggressiv. Als der Polizist den Diensthund einsetzte, trat der 23-Jährige auf den Hund ein. Ein weiterer Mann kam plötzlich dazu, schlug auf den Polizisten ein und flüchtete. Der Beamte und sein Diensthund wurden durch den Angriff leicht verletzt, heißt es. Weitere hinzugerufene Polizeikräfte konnten dann nach eigenen Angaben den 23-Jährigen festnehmen und ihn mit zur Wache nehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,9 Promille. Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.