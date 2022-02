Orkantief „Zeynep“: Mindestens ein Todesopfer im Kreis Steinfurt

In der Feuerwache 2 am Hafen wurde eine Verpflegungszentrale für die Feuerwehr eingerichtet, auch in einigen Gerätehäusern wie beispielsweise beim Löschzug Hiltrup wurde der Herd in der Küche angeschmissen. Um 22 Uhr gab es dann Spaghetti Bolognese für die Freiwilligen.

Foto: Helmut Etzkorn