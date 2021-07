Rückkehr zum Fußball: Ein Wiedersehen mit den Fans

Es gibt wahrscheinlich keinen Bereich des öffentlichen Lebens, der nicht unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Kunst, Kultur, Gastronomie – auch im Sport ging lange Zeit nichts mehr. Zumindest nicht so, wie wir uns das alle wünschen würden. Martin Kehrenberg ist Stadionsprecher beim SC Preußen Münster. Dort, wo er sonst zu mehreren tausend Zuschauern spricht, war nun niemand mehr. Ein Porträt über jemanden, der sehr einsam war.

Für Martin Kehrenberg, der von allen nur Kerni genannt wird, ist das Stadion so etwas wie ein zweites Zuhause. Seit 1995 ist der Ascheberger die Stimme des des SC Preußen Münster. Im November 2019, gegen Eintracht Braunschweig, begleitete er seine 500. Partie als Stadionsprecher. Damals noch in der 3. Liga. Seither ist viel passiert. Der Abstieg in die Regionalliga. Und natürlich Corona.