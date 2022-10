Emsdetten

Eine 20-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Reckenfelder Straße am Donnerstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 20-Jährige auf der falschen Straßenseite in Richtung Innenstadt unterwegs und wechselte die Straßenseite in der Nähe eines Zebrastreifens. mehr...

