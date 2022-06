Emsdetten

Die eine Schule wird leer- – die andere wieder vollgeräumt. In die ehemalige Paul-Gerhardt-Schule zieht in diesen Tagen die Wilhelmschule um. Denn dort wird jetzt saniert, renoviert, erweitert und barrierefrei umgestaltet – und das planmäßig in zwei Jahren mehr...

ev-online.de