Emsdetten

Normalerweise trifft die bekannte Formulierung „same procedure as every year“ auch auf das Verfahren des Vorlesewettbewerbs am Gymnasium Martinum zu. Doch aufgrund von „Sie-wissen-schon“ muss tatsächlich die einleitende Frage des Silvester-Klassikers herhalten: Same procedure as last year? mehr...

ev-online.de