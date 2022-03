Emsdetten

„„Der Rauch der Unvernunft gebiert Ungeheuer“, so steht es auf dem Plakat zur aktuellen Ausstellung zum Thema Tabak und Rauch, die im Februar in der Stadtbibliothek gezeigt wurde. Es waren 28 Arbeiten des Kunst-Kurses der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Emsdetten, die mehr...

ev-online.de