Emsdetten

Ein letzter Winter am aktuellen Standort und mit alter Technik: Für den Winterdienst des Baubetriebshofes wird sich mit dem Umzug an die Gustav-Wayss-Straße einiges ändern, – was die Lagerung (siehe Infobox), aber vor allem die Technik und Streumittel betrifft. Am mehr...

ev-online.de