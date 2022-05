Emsdetten

Ab sofort ist sie online, die Übersichtskarte der Verkaufsstände, die sich am so genannten Garagenflohmarkt des Verkehrsvereins am Sonntag, 8. Mai, beteiligen. Zwischen 10 und 15 Uhr sind die Standbetreiber vor Ort. Rund 190 Stände gibt es im ganzen Stadtgebiet. mehr...

ev-online.de