Emsdetten

Mehrere Einbrüche in Autos hat es in den vergangenen Tagen im Kreis Steinfurt gegeben. In Emsdetten gab es im Rahmen dieser Serie einen versuchten und einen vollendeten Diebstahl aus Fahrzeugen. Beide Taten ereigneten sich an der Münsterstraße. An einem grauen mehr...

ev-online.de