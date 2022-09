Emsdetten

„Ask me“ – „Frag‘ mich“, hieß es zum zweiten Mal am Martinum. Dieses Frageangebot machten Studierende, die noch vor Kurzem die Schulbank am Martinum gedrückt hatten, inzwischen aber in Studium und Ausbildung angekommen sind. Sie standen den Oberstufenschülerinnen und -schülern mehr...

ev-online.de