Emsdetten

Mit dem häufigeren Auftreten von Dürren aufgrund von Hitzesommern und den regelmäßigen Meldungen von sinkenden Grundwasserspiegeln wächst in Deutschland die Sorge, dass es in Zukunft zu Trinkwasserknappheiten kommen könnte. In jüngster Zeit klagten Brauereien und Trinkwasserlieferanten zudem über mangelnde Glasflaschen. mehr...

ev-online.de