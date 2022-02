Emsdetten

Nachdem in 2021 beide Hauptfeste der Gesellschaft, Schützenfest als auch Karneval ausgefallen sind, beginnt man mit den Vorbereitungen für das anstehende Karnevalsfest nur sehr zögerlich. Der Vorstand ist sich einig: In Corona-Zeiten ist vieles anders, man wartet ab, was passiert mehr...

ev-online.de