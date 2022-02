Emsdetten

Es war eine Hiobsbotschaft auf Nachfrage, für manche platzte da eine Bombe: Wieder fehlen in Emsdetten Plätze in den Kindertagesstätten. Genau quantifizieren wollte das die Verwaltung am Donnerstagabend im Hauptausschuss noch nicht. Es müssen aber sehr viele sein, so dass mehr...

ev-online.de