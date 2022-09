Emsdetten

Gegen Rassismus und Diskriminierung. Umsonst und draußen. Vielfalt leben musikalisch und auf der Bühne. Dafür steht das Detten-Rockt-Festival, das in diesem Jahr volljährig wird. Nach zwei pandemiebedingten „Streaming-Jahren“ wird in diesem Jahr wieder an der alten Kläranlage gefeiert. Live und mehr...

ev-online.de