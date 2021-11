Emsdetten

Verschoben, aber nicht aufgehoben, was lange währt, wird endlich gut: Floskeln können reichlich bedient werden für den Auftritt von Carolin Kebekus, der am kommenden Freitag, 3. Dezember, in der Ems-Halle stattfinden sollte – und nun erneut auf Sommer 2022 verschoben mehr...

ev-online.de