Emsdetten

Nachdem 2020 und 2021 fast alle Veranstaltungen der Emsdettener Schützen wegen Corona ausfallen mussten, dürfen sich die Vereine in diesem Jahr auf zahlreiche Veranstaltungen freuen. Einen Ausblick darauf gaben die Vereinigten Schützengesellschaften Emsdetten am gestrigen Sonntag bei ihrer Frühjahrsversammlung in mehr...

ev-online.de