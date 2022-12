Emsdetten

Schöner hätte man die Veranstaltungssaison auf dem Kulturhof Deitmar nicht beschließen können. Erfreulich viele Emsdettener hatten sich trotz Fußball, Frost und Kaffeetafel am vierten Advent entschlossen, der Einladung von Stroetmanns Fabrik zu folgen. Und fanden sich so in einer heimeligen mehr...

ev-online.de