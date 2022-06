Emsdetten

„Die Welt liegt in Scherben. Von Zeitenwende ist sogar in politischen Kreisen die Rede. Vieles, was gestern noch selbstverständlich war, gilt plötzlich nicht mehr“, schreiben die Initiatoren der Veranstaltungsreihe „Kultur trifft Kirche“. Globalisierungskrise, Klimakrise und der Krieg in Europa prägen mehr...

