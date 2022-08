Emsdetten

. Da hat die Stadt zwei Unternehmen den roten Teppich ausgerollt, die durchaus mit Erfahrung am Markt sind, aber in der Innenstadt als Neulinge agieren werden. Wohl auch, weil aus ihrer Sicht bislang die Mietkosten in solchen 1a-Lagen wenig mehr...

ev-online.de