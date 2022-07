Emsdetten

Der nächste Schritt zum Sommerlager der Messdiener St. Pankratius wäre getan. Nachdem am Sonntag bereits die Seesäcke abgegeben wurden, hat die Leiterrunde zusammen mit den ältesten Gruppen am Dienstag die Räume des Jugendheims an der Frauenstraße leer mehr...

ev-online.de