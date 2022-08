Emsdetten

60 Jahren verheiratet waren am Donnerstag die Eheleute Robert und Resi Pauly. Beide kommen aus Neuwied am Rhein und wohnen seit 14 Jahren in Emsdetten. Kennengelernt hat sich das Paar durch den dortigen Stenographenverein und durch den Kolpingverein – sie mehr...

ev-online.de