Emsdetten

9500 Kilometer Luftlinie trennen Nicole Baans an Weihnachten von ihrer Heimat und ihren Liebsten. Die gelernte Zahnärztin verbringt ihre Zeit in Kambodscha aktuell damit, vor allem Kindern zu helfen. Den Kindern, die sich das, was für uns zum Alltag gehört, mehr...

ev-online.de