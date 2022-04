Emsdetten

Unbekannte haben am Dienstagvormittag aus einem Büro in der Straße „Am Markt“ eine Handtasche mit diversen Papieren, Geldbörse und einem Handy gestohlen. Zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr, so die Polizei, haben sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zu dem Bürogebäude mehr...

ev-online.de