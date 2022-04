Emsdetten

1973 gegründet. Das heißt: Großes Bühnenjubiläum in 2023. Was für eine Band! 50 Jahre auf der Bühne? Noch. Allerdings schon lange nicht mehr in Urbesetzung. Die Sky Dogs sind in Emsdetten eine Legende, im Münsterland überall ein Begriff, deutschlandweit als mehr...

ev-online.de