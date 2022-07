Emsdetten

Der Countdown läuft, die Vorbereitungen laufen langsam an: Das Detten-Rockt-Festival steht wieder in den Startlöchern. Am Samstag, 10. September, ist es soweit. „Wir haben Bock“, sagt Lioba Böckenfeld, die zweite Vorsitzende des mehr...

ev-online.de