Emsdetten

Die Sonnenlage mitten in der Fußgängerzone – damit überzeugte das Ladengeschäft in der Emsstraße Familie Polla als Standort für eine Eismanufaktur in Emsdetten. Ein traditionelles Eiscafé der Familie gibt es bereits seit Jahrzehnten im benachbarten Borghorst, nun wurde hierher mehr...

ev-online.de