Emsdetten

Das Martinum, das Weltall. Die Schulzeit, unendliche Weiten. Am Tag X hat selbst die Unendlichkeit am Gymnasium ein Ende. Avengers heißt ein Science-Fiction-Actionfilm, was den Abijahrgang animiert hat, am letzten Tag unter dem Motto „Abi-Vengers 2022“ an den Start zu mehr...

ev-online.de