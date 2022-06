Emsdetten

Es ist eigentlich nur eine weitere Ampel an der Borghorster Straße. Eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer, die da Dienstag offiziell in Betrieb genommen wurde. Allen voran mit Bürgermeister Oliver Kellner am Druckknopf zur freien Fahrt für Radfahrer und Kinder mehr...

ev-online.de