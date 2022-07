Emsdetten

Ein Hauch El Arenal wehte durch Emsdetten – die Mallorca-Party der Berger Schützengesellschaft brachte das Gefühl von der Deutschen liebsten Partyinsel an die Ems. Besser gesagt, an die Alten Klärteiche. Hier stieg nämlich am Freitagabend im Festzelt die mehr...

ev-online.de