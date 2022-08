Emsdetten

Hitzesommer – der Wald brennt. Nicht mehr nur in Griechenland oder Spanien, Australien oder den USA. In Deutschland kommt es bei mehrtägigen Temperaturen von über 30 Grad ebenfalls vermehrt zu Waldbränden. Im Berliner Grunewald, im Nationalpark Sächsische Schweiz und an mehr...

ev-online.de